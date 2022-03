Sanções contra petróleo da Rússia podem elevar para US$ 300 preço do barril, diz vice russo

Com sanções sobre Nord Stream 2, Rússia poderia cortar fluxo de gás europeu edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Rússia tem o direito de cortar o fluxo de gás via Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) em retaliação à proibição sobre Nord Stram 2 (Corrente do Norte 2), disse Aleksandr Novak, vice-primeiro-ministro russo.

A possível rejeição do petróleo russo levará a consequências catastróficas para o mercado mundial, alertou Novak.

Segundo o alto funcionário, o discurso sobre a proibição das exportações russas de hidrocarbonetos abala os alicerces do mercado, cria incerteza e causa danos significativos ao consumidor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O preço do barril pode chegar a US$ 300" (R$1.524), afirmou, lembrando ainda que a "Rússia fornece 40% do gás consumido na Europa, e sempre foi um parceiro de confiança", disse Novak.

Da mesma forma, o vice-primeiro-ministro russo sublinhou que a subida dos preços que se verifica no mercado energético mundial não tem nada a ver com a política levada a cabo por Moscou.

"É uma consequência das declarações dos políticos europeus", enfatizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novak ainda comentou que a Europa não conseguirá repor rapidamente todo o volume de petróleo que importa da Rússia. "Vai demorar mais de um ano", disse ele.

Ainda nesta segunda-feira (7), o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, disse que "a recente saída da Rússia das maiores empresas de petróleo e gás terá um impacto profundo no mercado mundial de energia".

"Acho que a decisão de algumas das maiores empresas produtoras de petróleo e gás do mundo de se retirar da Rússia é muito significativa e terá um impacto profundo", disse Kerry na abertura da conferência Cambridge Energy Research Associates Week.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: