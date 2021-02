Saque do abono salarial PIS/Pasep é liberado

247 - A Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil liberam, a partir desta quinta-feira (11), os saques do abono salarial PIS-Pasep 2020-2021. Serão beneficiados os trabalhadores nascidos entre março e junho (do setor privado, que recebem o PIS) e aqueles que têm o número de benefício com final 6 a 9 (do setor público, que recebem o Pasep).

Os valores foram creditados no último dia 9. Os trabalhadores do setor público poderão obter o dinheiro em conta corrente no Banco do Brasil - são apenas os correntistas do banco.

Funcionários do setor privado poderão sacar o benefício em conta corrente para quem já é correntista da Caixa, ou em conta poupança digital (Caixa TEM, a mesma usada para pagar o auxílio emergencial), criada gratuita e automaticamente.

