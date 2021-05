Sauditas suspendem compras de 11 exportadoras de carne de aves do Brasil

247 - A Arábia Saudita suspendeu as compras de 11 estabelecimentos exportadores de carne de aves do Brasil. De acordo com o Ministério da Economia brasileiro, as carnes de aves lideram as exportações para a Arábia Saudita, com uma participação de 38% do total. No primeiro quadrimestre deste ano, as vendas desses produtos ao mercado saudita somaram US$ 275 milhões, aumento de 18,3% na comparação com o mesmo período de 2020.

Em comunicado conjunto, o Itamaraty e o Ministério da Agricultura afirmaram que a medida poderá ser contestada por meio de uma ação a ser movida contra os sauditas na Organização Mundial do Comércio (OMC). O relato foi publicado pelo jornal O Globo.

"Não houve contato prévio das autoridades sauditas, tampouco apresentação de motivações ou justificativas que embasem as suspensões", diz a nota. "Há confiança de que todos os requisitos sanitários estabelecidos por mercados de destino são integralmente cumpridos".

