'Se a gasolina já está a R$ 7, imagine com a Petrobrás completamente privatizada', diz Marcio Pochmann

247 - O economista Marcio Pochmann criticou, em sua conta no Twitter, o processo de privatização interna da Petrobrás que vem resultando nos seguidos aumentos nos preços dos combustíveis no Brasil. “No processo de privatização interna da Petrobrás, em curso desde o golpe de 2016, o preço do combustível foi sendo liberado, com gasolina a R$7. Imagine o preço do combustível na sua privatização completa, controlada por monopólio privado (nacional ou estrangeiro). Estatização já”, postou.

A política de preço de paridade de importação (PPI) foi implantada em 2016, pouco após Michel Temer assumir o poder em decorrência do golpe contra a presidente eleita Dilma Rousseff. Desde então - de outubro de 2016 a outubro de 2021 - os aumentos nos preços dos combustíveis nas refinarias, foram de 107,7% para a gasolina, de 92,1%, para o diesel e de 287,9% para o gás de cozinha. Neste mesmo período, a inflação acumulada foi de 25,4%, segundo dados do IBGE.

Confira a postagem de Marcio Pochmann sobre o assunto.

No processo de privatização interna da Petrobrás, em curso desde o golpe 2016, o preço do combustível foi sendo liberado, com gasolina a R$7. Imagine o preço do combustível na sua privatização completa, controlada por monopólio privado (nacional ou estrangeiro). Estatização já. — Marcio Pochmann (@MarcioPochmann) October 28, 2021

