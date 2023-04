"Se a meta de inflação está errada, muda-se a meta", diz Lula sobre taxa de juros

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a manutenção da taxa básica de juros pelo Banco Central no patamar atual de 13,75% e a declaração do presidente da instituição, Roberto Campos Neto, de que para cumprir a meta de inflação prevista para este ano os juros teriam que chegar a 26,5%. "Se a meta está errada, muda-se a meta", disse Lula nesta quinta-feira (6), durante um café da manhã com jornalistas, de acordo com a jornalista Julia Duailibi, do G1.

A meta de inflação para 2023 é de 3,25%, com variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. A meta é utilizada pelo Banco Central para definir a taxa básica de juros que, no caso do Brasil, é uma das mais altas em nível mundial.

"É humanamente inexplicável a taxa de juros de 13%, juro real [descontada a inflação] de 8,5%. Não é possível a economia funcionar, e não é o Lula que está dizendo isso. Qualquer empresário que vocês entrevistarem daqui para frente vai dizer", ressaltou Lula ao ser questionado sobre o assunto.

A meta de inflação pode ser alterada pelo governo, uma vez que o índice é definido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), “no qual o governo tem 2 dos 3 votos: o colegiado é formado pelos ministros da Fazenda (hoje, Fernando Haddad), do Planejamento (Simone Tebet) e pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto. Questionado, Lula não esclareceu se de fato pretende mudar a meta”.

