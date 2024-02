Se der para zerar déficit, ótimo. Se não der, ótimo também, diz Lula

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (8) que será ótimo se for possível cumprir a meta estabelecida pelo governo de zerar o déficit primário neste ano, mas que se isso não ocorrer, estará ótimo também.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, durante visita a Minas Gerais nesta quinta, Lula disse que reconheceu que a discussão sobre a meta fiscal aparece com frequência, mas que ele não gosta quando esse debate aparece.

continua após o anúncio

"Essa é uma discussão que de vez em quanto aparece e eu não gosto que ela apareça. Você gasta o quanto você arrecada", disse Lula. "Se der para fazer superávit zero, ótimo. Se não der, ótimo também."

Na entrevista, o presidente também comentou sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e disse que o Congresso não colocou nenhuma contrapartida à renovação da medida a ser dada pelos empresários. Lula disse que ainda é preciso encontrar uma solução para esta questão.

continua após o anúncio

A declaração de Lula ocorre em meio a um embate entre Executivo e Legislativo sobre a renovação, aprovada pelo Congresso, vetada pelo presidente, mas mantida com a derrubada do veto pelos parlamentares.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: