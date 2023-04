Secretária do Tesouro dos EUA diz que hegemonia do dólar pode ser prejudicada por sanções ocidentais

Apoie o 247

Sputnik - Mais de um ano depois que os Estados Unidos e seus aliados impuseram inúmeras sanções econômicas contra a Rússia devido à escalada do conflito na Ucrânia, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou o óbvio ao dizer que as sanções podem ameaçar a hegemonia do dólar americano, como moeda de reserva mundial.

"Há um risco quando usamos sanções financeiras ligadas ao papel do dólar que, com o tempo, podem minar a hegemonia do dólar", disse ela em entrevista a um meio de comunicação dos EUA.

Yellen, no entanto, afirmou que o dólar americano é "usado como moeda global por razões que não são fáceis para outros países encontrarem uma alternativa com as mesmas propriedades".

Ela se gabou de que, além dos Estados Unidos, não há outro país no mundo que tenha a "infraestrutura institucional básica que permita que sua moeda sirva ao mundo" como o dólar americano, e que as sanções ainda são uma "ferramenta extremamente importante".

Durante a entrevista, quando perguntada se os ativos russos nos EUA, que foram congelados após o lançamento da operação militar especial da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022, poderiam ser apropriados para serem usados na reconstrução ucraniana, Yellen afirmou que Moscou "deveria pagar pelos danos" que supostamente infligiu à Ucrânia.

Ela admitiu, no entanto, que existem "restrições legais sobre o que podemos fazer com ativos russos congelados e estamos discutindo com nossos parceiros o que pode acontecer no futuro".

