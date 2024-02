Secretária do Tesouro dos EUA parabeniza Haddad pela "histórica" reforma tributária

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, parabenizou nesta terça-feira (27) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela reforma tributária, que ela qualificou como uma conquista "histórica" para o Brasil.

Segundo a secretária, a reforma tributária servirá para atrair mais investimentos dos EUA ao Brasil. “Parabenizo o ministro Haddad por conquistar uma reforma tributária verdadeiramente histórica. Isso melhorará o modo de fazer negócios aqui, incluindo para empresas americanas buscando investir [no Brasil]”, disse Yellen durante um encontro com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em um evento promovido pela Amcham — Câmara Americana de Comércio para o Brasil, nesta terça-feira (27), conforme citado pela CNN Brasil. >>> SAIBA MAIS: Secretária do Tesouro dos EUA vê "oportunidade enorme" para o Brasil crescer nas cadeias de oferta globais

continua após o anúncio

A essência da reforma está na simplificação de tributos e do modelo em funcionamento no país. O texto prevê a substituição de cinco impostos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), nos estados e municípios, e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), na esfera federal. IBS e CBS são impostos do tipo IVA (imposto de valor agregado), que visa evitar a tributação cumulativa ao longo das cadeias de produção. Também será criado, com cobrança federal, o Imposto Seletivo (IS), para desestimular a comercialização de produtos e serviços prejudiciais à saúde e à sustentabilidade ambiental.

A proposta altera, ainda, regras para outros tributos, como os impostos estaduais IPVA e ITCMD e os municipais IPTU e Contribuição sobre Iluminação Pública. (Com informações da Agência Senado).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: