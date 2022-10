Secretário da Fazenda de São Paulo e outros 16 economistas assinam manifesto em apoio a Lula no 2º turno

Signatários do documento afirmam que com que Jair Bolsonaro no poder "o Brasil vive o seu pior momento desde o fim da ditadura militar” edit

247 - O secretário da Fazenda do governo de São Paulo, Felipe Salto, e outros 16 economistas assinaram um manifesto em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “No documento, eles afirmam que o Brasil vive o seu pior momento desde o fim da ditadura militar”, diz a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

“O nosso pedido é que você, que também acredita em um país democrático, com um governo transparente e diverso que atue, baseado em evidências e na ciência, para valorizar nossa cultura e reduzir nossas desigualdades, escolha a chapa Lula-Alckmin como única saída para estancar o horror”, diz um outro trecho do documento.

O texto do manifesto liderado por Salto ressalta que “a vida das pessoas piorou nos últimos quatro anos: a insegurança alimentar aumentou, os níveis de violência urbana assustam e nossas florestas estão queimando”.

Ainda segundo os economistas, “a chapa Lula-Alckmin é a única que se baliza pelo respeito aos valores democráticos e a institucionalidade prevista na Constituição formulada após a derrubada da ditadura militar”.

Os economistas Rodrigo Orair, Laura Carvalho, Mathias Alencastro e Fernanda de Negri, entre outros, também assinam o manifesto.

