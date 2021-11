Secretário de Política Econômica diz que 'cenário piorou' para 2022

"As condições financeiras infelizmente pioraram, evidente que isso tem efeito nas nossas projeções", disse o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Marcela Ayres, Reuters - O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse nesta sexta-feira que as perspectivas para a economia brasileira pioraram para o ano que vem, mas ressaltou que mais importante que a magnitude do crescimento é sua qualidade.

"Infelizmente o cenário piorou", disse ele em live promovida pela Genial Investimentos, citando um ambiente externo pior hoje, com possibilidade de crise de energia na Europa e crise de abastecimento na China, com problemas de quebras de cadeias produtivas.

"As condições financeiras infelizmente pioraram, evidente que isso tem efeito nas nossas projeções", completou Sachsida.

PUBLICIDADE

A última projeção oficial do Ministério da Economia, divulgada em setembro, era de alta do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,3% este ano e 2,5% no ano que vem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE