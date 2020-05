Secretário diz que manter pagamento de auxílio emergencial é “fiscalmente impossível”

247 - O secretário do Tesouro do governo Bolsonaro, Mansueto Almeida, disse ser “fisicamente impossível” manter o pagamento do auxílio emergencial para profissionais informais, benefício concedido durante a pandemia do coronavírus. “Teria que elevar brutalmente a carga tributária”, disse.

Para ele, o Brasil precisa focar em entender melhor por que o Brasil ainda tem 40% dos trabalhadores na informalidade e trabalhar para combater isso em vez de colocá-los em programa de transferência de renda, informa reportagem do Estado de S.Paulo.

Mansueto reconheceu, no entanto, que o governo pode ter de priorizar ainda mais programas de transferência focalizados, como o Bolsa Família. “Talvez tenhamos que sair da crise priorizando ainda mais um programa como o Bolsa Família”, disse. “O auxílio emergencial, como diz o nome, é emergencial”, acrescentou.

