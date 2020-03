"Ajuste fiscal é para aumentar a capacidade do setor público de ofertar serviços, não é para ficar economizando, economizando, sem fazer nada", afirmou nesta quinta-feira, 5, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida edit

247 - O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, defendeu nesta quinta-feira (5) a necessidade de aumento do investimento público pelo governo de Jair Bolsonaro.

"O investimento público no Brasil é hoje muito baixo, e hoje, seja o município, seja o estado, seja o governo federal, a gente não tem capacidade de aumentar rapidamente o investimento público sem colocar em risco as contas fiscais. A nossa situação ainda é extremamente frágil", disse Mansueto.

Declaração do secretário do Tesouro ocorre um dia depois do IBGE ter divulgado que o PIB do Brasil em 2019 cresceu apenas 1,1%, confirmando o fracasso da política econômica do ministro Paulo Guedes.

Para Mansueto, não é normal o setor público brasileiro ter investimento público equivalente a menos de 2,5% do PIB sendo a carga tributária do país próxima a 34% do PIB.

"Ajuste fiscal é para aumentar a capacidade do setor público de ofertar serviços, não é para ficar economizando, economizando, sem fazer nada", acrescentou o secretário.