Segunda onda da Covid-19 gera temor de demissões na Zona Franca de Manaus

247 - A segunda onda do coronavírus em Manaus (AM) desestabilizou a produção da indústria da Zona Franca neste início de ano. As fabricantes de eletroeletrônicos calculam que tenham perdido entre 30% e 40% na produção, um volume muito significativo para o setor.

A Honda, maior montadora de motocicletas, suspendeu a produção entre 25 de janeiro e 3 de fevereiro por causa do agravamento da pandemia e deu férias coletivas aos funcionários. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com a Abraciclo, entidade que reúne a indústria do setor de duas rodas, o déficit atual na entrega de motocicletas varia entre 150 mil e 200 mil unidades.

