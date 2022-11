Seis em cada dez famílias endividadas fazem rodízio para escolher contas a pagar

Contas de luz, água e gás (58%) foram as prioridades, seguidas da fatura do cartão de crédito (42%) e dos gastos do supermercado (40%) edit

247 - Um estudo feito pelo Instituto Locomotiva e a empresa de tecnologia do mercado financeiro MFM TI mostrou que, para 60% dos brasileiros com dívidas em aberto, a saída nos últimos 12 meses foi o "rodízio das contas": atrasar alguma cobrança para pagar outra mais urgente. Foram entrevistados 1.020 homens e mulheres em todo o País, entre os dias 19 e 28 de setembro. A informação foi publicada nesta quarta-feira (16) pelo jornal O Globo.

Contas de luz, água e gás (58%) foram as prioridades, seguidas da fatura do cartão de crédito (42%) e dos gastos do supermercado (40%). O aluguel apareceu na quarta posição (30%).

De acordo com a pesquisa, 56% dos inadimplentes ficaram com dívidas abertas de cartão de crédito. Os débitos de empréstimos e financiamentos com bancos e financeiras apareceram depois (40%), seguidos de dívidas do cheque especial (21%), contas de consumo como água e luz (20%), telefone celular (16%), e internet e TV a cabo (14%).

Para 60% dos negativados, a perda do emprego e a falta de planejamento do orçamento da família foram os principais motivos para terem atrasado seus compromissos.

