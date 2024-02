Sem consenso entre acionistas, Vale adia a escolha do próximo presidente

Apoie o 247

247 – O Conselho de Administração da Vale adiou a escolha do próximo presidente da empresa após uma reunião realizada no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (2). Segundo informações do jornal Valor , o atual CEO, Eduardo Bartolomeo, permanece como um dos candidatos em consideração. No entanto, o conselho, composto por 13 membros, aparenta estar dividido quanto aos próximos passos da sucessão na mineradora, evidenciando a falta de consenso entre seus integrantes.

Durante as discussões, surgiram diferentes visões sobre o processo sucessório, refletindo a complexidade da situação. Uma das propostas levantadas foi a abertura de um processo competitivo, onde Bartolomeo e outros potenciais candidatos seriam avaliados. Além disso, o nome de Luís Henrique Guimarães, ligado ao conselho e ao empresário Rubens Ometto, também está em consideração para a posição.

A possibilidade de recondução direta de Bartolomeo também está sendo discutida, com sugestões de melhorias sendo debatidas entre os membros do conselho. No entanto, a falta de consenso indica que a decisão final pode ser adiada para uma nova reunião extraordinária na próxima semana, demonstrando as divergências de opiniões dentro do órgão de governança da empresa.

