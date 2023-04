"Sem estado não há soberania e Lula fez bem ao suspender privatizações", diz Mario Vitor Santos

Apoie o 247

247 – O jornalista Mario Vitor Santos fez declarações importantes durante o programa Boa Noite 247 sobre a decisão do presidente Lula de suspender as privatizações das estatais, incluindo os Correios. Segundo o jornalista, a decisão de Lula é fundamental e está de acordo com seu programa de governo.

Para Mario Vitor Santos, a soberania do Brasil depende do estado e das estatais. Sem elas, não há como garantir a soberania do país. Além disso, as estatais brasileiras não podem ser controladas por empresas estatais de outros países, como a Espanha e a França.

A decisão de Lula de suspender as privatizações é, segundo o jornalista, um passo fundamental para garantir a soberania do país e a independência das empresas estatais brasileiras. Essa decisão deve ser celebrada pelos brasileiros e deve entrar na celebração dos 100 dias de governo.

"A decisão de suspender as privatizações deve ser celebrada pelos brasileiros, pois é uma demonstração clara de que o governo está comprometido com a soberania do país e com o desenvolvimento econômico brasileiro", disse ele. "Sem estado, não há soberania".

