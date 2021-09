Sem nada para mostrar, Guedes é cobrado por resultados para campanha eleitoral de Bolsonaro

Ministro da Economia foi cobrado por Jair Bolsonaro durante reunião ministerial realizada esta semana no Palácio do Planalto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi cobrado por Jair Bolsonaro para apresentar resultados positivos visando sua campanha à reeleição em 2022. De acordo com reportagem do G1, a cobrança foi feita durante reunião ministerial realizada esta semana no Palácio do Planalto. Bolsonaro teria dito, ainda, que o momento não é para pensar em biografias individuais, mas de encontrar soluções para a economia e não deixar que o PT volte ao poder.

Além de Bolsonaro, outros ministros e aliados de Bolsonaro também pressionam para que Guedes flexibilize o teto de gastos de maneira a pavimentar suas pretensões eleitorais.

Bolsonaro também teria cobrado de Guedes uma solução para os seguidos aumentos nos preços dos combustíveis e do gás. A pressão do Planalto por este tipo de resultado na economia, porém, não é vista com bons olhos pelo mercado financeiro. O temor é que haja um aumento dos gastos públicos e uma piora no quadro fiscal.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE