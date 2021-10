Sem PEC dos Precatórios, governo estuda prorrogar auxílio emergencial

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governo Bolsonaro já admite prorrogar o Auxílio Emergencial caso a PEC dos Precatórios não tenha adesão da ala importante da Câmara, informou a CNN Brasil.

A Proposta de Emenda Constituição prevê, dentre outras medidas, aumentar o Auxílio Brasil, que tem sido classificada como proposta eleitoreira de Bolsonaro. Mas, diante da negativa, o governo já admite a possibilidade de prorrogar o auxílio, que teve a sétima e última parcela paga neste mês.

De acordo com a reportagem da CNN, ministros do governo já indicaram a líderes que o governo considera nova decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19, abrindo, assim, espaço para que o governo possa gastar além do teto de gastos.

PUBLICIDADE

O tema foi tratado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, com líderes partidários nesta quarta-feira (27). De acordo com os ministros, esta seria a única solução apontada caso a PEC dos Precatórios não avance no Legislativo.

O discurso será que Bolsonaro não teve alternativa a não ser prorrogar o auxílio.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE