“Semana Brasil”, a Black Friday brasileira, começa nesta quinta-feira

247 - Começa nesta quinta-feira (3) a "semana Brasil", uma espécie de "Black Friday brasileira" que reúne milhares de lojas com descontos de até 70% em produtos, uma iniciativa da Secretaria de Comunicação do governo federal (Secom) e o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) para tentar reaquecer o comércio, gravemente impactado pela pandemia de Covid-19.

Nesta semana, o IBGE divulgou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020 em relação ao período imediatamente anterior.

“Estamos mobilizando todo o varejo para buscar as melhores formas de viabilizar as ações promocionais. Esta é uma ação totalmente suprapartidária, que trará benefícios para a economia do país como um todo”, disse o conselheiro do IDV, Marcos Gouvêa de Souza.

