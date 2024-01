Senacon revoga medida cautelar contra empresas de pagamento

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, anunciou nesta sexta-feira (19) a revogação da medida cautelar contra as empresas de pagamento PagSeguro, Mercado Pago, Stone e PicPay. A ação foi tomada após a análise de esclarecimentos fornecidos pelas empresas sobre as práticas nas máquinas de pagamento.

A medida cautelar havia sido emitida em resposta a uma denúncia da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), que acusava as empresas de realizar cobranças de juros remuneratórios de forma dissimulada na modalidade 'parcelado sem juros'. SAIBA MAIS: Senacon pede explicações a empresas de pagamento sobre denúncia de práticas abusivas

continua após o anúncio

As empresas, no entanto, negaram as acusações. A Stone declarou ter desenvolvido suas soluções de acordo com a Lei nº 13.455/17, que permite aos varejistas diferenciar preços de acordo com o método de pagamento e o prazo de recebimento. A empresa enfatizou que sua relação comercial se dá exclusivamente com os lojistas, sem a cobrança de juros remuneratórios aos consumidores finais.

Por sua vez, a PagSeguro contestou especificamente as alegações relacionadas à modalidade 'Parcelado Comprador'. O Mercado Pago defendeu que as modalidades em questão são amplamente utilizadas no mercado, respaldadas pela legislação vigente. A empresa argumentou que a suspensão cautelar de suas ferramentas colocaria em risco a viabilidade de pequenos empresários, impactando negativamente os consumidores. A PicPay destacou seu compromisso com as obrigações de proteção ao consumidor e sugeriu motivações concorrenciais por trás das iniciativas da Febraban.

continua após o anúncio

Após considerar os esclarecimentos das empresas, a Senacon decidiu pela revogação da medida cautelar. A Secretaria observou que os esclarecimentos apresentados pelas instituições demonstraram o cumprimento das normativas legais, tornando a continuação da medida desnecessária. A Senacon enfatizou a necessidade de apreciação do setor sob normas que regulamentem o sistema financeiro nacional e defendeu que as empresas de máquinas de pagamento reforcem políticas de informação e transparência junto aos comerciantes e consumidores.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: