Senado aprova convite a Campos Neto para explicar taxas de juros

247 - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira (14) o convite para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, compareça ao colegiado e explique questões relacionadas à taxa básica de juros (Selic). A audiência com o presidente do BC está agendada para o dia 4 de abril.

A manutenção da taxa básica de juros a 13,75% foi criticada fortemente pelo presidente Lula (PT) e governistas, que enxergam o valor como impeditivo à necessidade urgente de crescimento econômico do país. O Brasil possui a taxa real de juros mais alta do mundo, e alguns economistas avaliam que as pressões inflacionárias não são tão altas como vê o BC.

Campos Neto também é criticado pelo fato de ser bolsonarista. Segundo alguns governistas que questionam a 'independência' do BC, o economista atua para sabotar o governo Lula e favorecer apenas os rentistas da Faria Lima.

A próxima reunião do Copom está marcada para os próximos dias 21 e 22. Por esse motivo, e uma vez que Campos Neto deve manter-se em silêncio até lá, a audiência não foi agendada antes.

De acordo com a lei que conferiu autonomia ao Banco Central, Campos Neto é obrigado a comparecer duas vezes por ano ao Senado para apresentar relatórios sobre inflação e estabilidade financeira. No entanto, a visita do dia 4 de abril não está incluída nessa agenda prevista pela lei.

