Senadores dos EUA se posicionam contra relaxamento de sanções ao petróleo venezuelano

Reação dos congressistas aconteceu após autoridades dos EUA abrirem negociações com a Venezuela como forma de reduzir a escalada de preços resultante do conflito na Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

247 - Membros do Congresso dos Estados Unidos reagiram de forma contrária à sinalização do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de que poderá aumentar a produção de petróleo do país, caso a Rússia seja excluída do mercado internacional em função do conflito na Ucrânia.

A reação dos congressistas aconteceu após autoridades estadunidenses se reunirem com autoridades venezuelanas no último final para discutir um alívio nas sanções impostas ao país para permitir que o petróleo venezuelano volte ao mercado internacional de maneira a reduzir os preços do combustível fóssil.

“A Casa Branca ofereceu abandonar aqueles que buscam a liberdade da Venezuela em troca de uma quantidade insignificante de petróleo”, disse o senador republicano Marco Rubio em um tuíte, de acordo com o jornal O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o senador democrata Robert Menendez disse que retomar o comércio de petróleo com a Venezuela “arrisca perpetuar uma crise humanitária que desestabilizou a América Latina e o Caribe por uma geração inteira”.

O analista do setor de energia do Credit Suisse, Saul Kavonic, porém, disse que o aumento da oferta de petróleo poderá demorar mais que o esperado, apesar das negociações.“Quando você tem um período prolongado de subinvestimento, não pode simplesmente apertar um botão e trazê-lo de volta da noite para o dia”, ressaltou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE