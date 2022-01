Serviços do Ministério da Economia podem paralisar após perda de 50% da verba

Apoie o 247

247 - Segundo informações da Fórum, integrantes da equipe comandada por Paulo Guedes afirmam que caso o orçamento para 2022, aprovado pelo Congresso, seja sancionado por Bolsonaro sem alterações na verba destinada ao Ministério da Economia, a pasta corre o risco de ter vários serviços paralisados.

O Ministério de Guedes perdeu R$ 2,5 bilhões (50%) com o orçamento aprovado no final do ano passado.

Com verba reduzida, a equipe de Paulo Guedes corre para encontrar caminhos para contornar o problema. Eles acreditam que o corte no orçamento do Ministério é uma retaliação do Congresso contra Guedes.

