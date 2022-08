Servidores do Banco Central se revoltam com fala de Bolsonaro sobre Pix e ameaçam greve

Apoie o 247

247 - Os servidores do Banco Central (BC) divulgaram nota de repúdio, nesta terça-feira (23), sobre o “uso eleitoral do Pix por certos grupos políticos”. Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) reforçou que o sistema foi criado e implementado por servidores de Estado, e “não pelo atual governante ou por qualquer outro governo”. As informações são do portal Metrópoles.

A nota foi divulgada após Jair Bolsonaro (PL) afirmar, durante sabatina no Jornal Nacional de segunda-feira (22), que “criou o Pix tirando dinheiro de banqueiros”.

Ao contestar a informação, a entidade sindical afirmou que o atual governo criou “muitos obstáculos, tanto contra a implementação do Pix pelo BC quanto contra outros projetos da autarquia”.

“Primeiramente, é importante ressaltar que o início do projeto do Pix é bem anterior ao mandato do atual presidente da República. A portaria do Banco Central n. 97.909, que instituiu o grupo de trabalho para desenvolver uma ferramenta interbancária de pagamento instantâneo, foi publicada em 3 de maio de 2018, muito antes da eleição do atual governo”, declarou a entidade sindical.

Os servidores do Banco Central realizarão, nesta terça-feira (23/8), um ato virtual nacional em protesto contra a lentidão do governo federal em enviar a Medida Provisória que regulamenta a reestruturação de carreira do BC para o Congresso Nacional. A expectativa do Sinal é a adesão majoritária dos servidores ao movimento.

O funcionários cobram uma reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, com objetivo de “resolver a reestruturação de carreira uma vez por todas”.

“Como é só um alerta inicial, hoje não haverá ainda paralisação de nenhum serviço do BC. Porém, se a enrolação do Governo Federal continuar, os servidores do BC poderão entrar em setembro em operação diferenciada, dificultando alguns processos de trabalho do BC (as características dessa Operação ainda não podem ser divulgadas por nós)”, afirma a nota.

