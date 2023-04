Setor de serviços do Brasil tem alta de 1,1% em fevereiro, diz IBGE

Apoie o 247

Reuters- O volume do setor de serviços do Brasil avançou 1,1% em fevereiro em relação ao mês anterior e teve alta de 5,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de avanços de 0,4% na comparação mensal e de 4,8% na base anual.

