Setor industrial leva pedidos a Geraldo Alckmin com sugestão para recriar antigo conselho de Lula

247 - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) pediu a recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI). A CNI enviou um documento com 14 propostas ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que será o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (3) pela coluna Painel, a recriação do conselho, ligado diretamente ao presidente, com a secretaria-executiva sob responsabilidade do novo MDIC, é uma das principais soluções para uma política industrial moderna.

Também na área industrial, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende aumentar a produção nacional de fertilizantes, combustíveis, plataformas de petróleo, microprocessadores, aeronaves e satélites.

