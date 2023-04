Shell assina parceria para produzir etanol a partir de planta da tequila

Apoie o 247

247 - A Shell, petrolífera britânica, assinou na quinta-feira (13) uma parceria com o Senai Cimatec para iniciar a segunda fase do programa BRAVE (desenvolvimento de agave no Brasil, na sigla em inglês). O objetivo é produzir tequila como fonte de biomassa para a produção de etanol, biogás e outros produtos no Sertão da Região Nordeste. A multinacional prevê investimentos da ordem de R$ 100 milhões.

Dirigentes assinaram o acordo em Conceição do Coité, município baiano produtor de sisal, fibra natural produzida a partir do agave. Segundo a Shell, "a nova etapa do BRAVE prevê o desenvolvimento de tecnologias de mecanização para o plantio e a colheita e de processamento de diferentes espécies de agave". "Ambas as frentes de atuação vão correr simultaneamente, ao longo de cinco anos", afirmou.

O Programa Brave recebe financiamento da Shell Brasil, com dinheiro previsto na cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

