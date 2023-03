Shell Brasil se posiciona contra a cobrança de imposto de exportação de petróleo

O governo Lula instituiu a cobrança do imposto de 9,2% sobre as exportações de óleo bruto, para ajudar a compensar a queda na arrecadação com a desoneração de combustíveis edit

247 - A Shell Brasil fez nesta quarta-feira (8) um pedido de liminar, junto a outras quatro grandes empresas do setor de petróleo, contra a cobrança do imposto de exportação de petróleo bruto. A informação foi publicada nesta quarta-feira (8) pelo jornal Valor Econômico.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a cobrança do tributo na semana passada. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) instituiu, por meio da medida provisória 1.163/2023, a cobrança do imposto de 9,2% sobre as exportações de óleo bruto nos meses de março a junho, para ajudar a compensar a queda na arrecadação com a desoneração de combustíveis.

Em nota, a Shell disse que "vê com preocupação" o tributo. "A medida, que foi anunciada sem um diálogo significativo com a indústria, joga incerteza sobre novas decisões de investimentos, afetando a competitividade do Brasil no setor de exploração e produção - em que o Brasil tem um forte potencial geológico", afirmou.

