Siderúrgicas pressionam Haddad por uso de estruturas metálicas pré-fabricadas no Minha Casa, Minha Vida

247 - Representantes da indústria do aço pediram ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a Caixa Econômica acelere a homologação dos sistemas de construção que utilizam estruturas metálicas pré-fabricadas para obras do Minha Casa, Minha Vida.

As siderúrgicas afirmam que o uso das estruturas pré-fabricadas reduzirá o prazo para entrega das obras e, consequentemente, acelerará o combate ao déficit habitacional.

Presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes afirmou que em reunião na sexta-feira (17), Haddad "se mostrou interessado, fazendo várias perguntas”. O ministro pediu uma apresentação da proposta. Segundo Mello Lopes, no Brasil não falta oferta, mas demanda por aço. Participaram da reunião com Haddad dirigentes de siderúrgicas como Usiminas, Gerdau e ArcelorMittal.

"Na discussão sobre fortalecer a indústria local, as lideranças do setor observaram que os países que adensaram as cadeias produtivas do petróleo, ao invés de apenas produzir o óleo bruto, são os que apresentam melhores índices de desenvolvimento humano. Canadá, Noruega e Reino Unido, além dos Estados Unidos, foram citados como exemplos. Os empresários também manifestaram o entendimento de que o gás brasileiro do pré-sal deveria ser prioridade em relação ao do campo argentino de Vaca Muerta. “Ele ouviu e não fez contestação”, relatou Marco Polo", relata ainda reportagem do Estado de S. Paulo.

