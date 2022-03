Sistema SWIFT registra queda de participação do dólar dos EUA nas transações globais

Apoie o 247

Sputnik - A parcela do dólar dos EUA em operações financeiras globais caiu em fevereiro, de acordo com o sistema de transações interbancárias SWIFT.

De acordo com o referido sistema, só em fevereiro a moeda dos EUA perdeu mais de 1%. A utilização do dólar estadunidense caiu em 1,07%, para 38,85% de todas as transações globais realizadas através do SWIFT. No entanto, em uma base anual a participação do dólar ainda incrementou 0,42%.

Por outro lado, a porcentagem de pagamentos em euros cresceu em fevereiro 1,23%, para 37,79%. O euro tem sido a moeda que viu maior aumento anual entre as cinco principais moedas globais.

No mês passado o yuan chinês perdeu sua posição para o iene japonês, caindo 0,97% e representando 2,23% das operações globais.Contudo, o uso do iene nas transações mundiais desceu e agora está em 2,71%.

Mais cedo, The Wall Street Journal informou que a Arábia Saudita estaria considerando começar a vender petróleo à China em yuan, em vez da venda em dólar americano, como parte de uma tendência de se distanciar de Washington.

Anteriormente Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos EUA, disse que o conflito na Ucrânia poderia acelerar as ações da China para promover uma alternativa ao sistema SWIFT.

