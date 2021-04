‘Skate virou esporte, e a garotada reclamava do preço dos instrumentos’, diz Bolsonaro sobre redução de impostos

247 - Após anunciar a redução na tributação sobre a importação de skate e instrumentos de corda, Jair Bolsonaro utilizou sua live semanal nesta quinta-feira (22) para se justificar.

Em meio à pandemia de Covid-19 que mata cerca de três mil pessoas por dia no Brasil e com a grave crise financeira que faz com que muitos brasileiros não tenham o que comer, Bolsonaro afirmou que a redução nos impostos sobre o skate está relacionada ao fato de que a prática tornou-se esporte olímpico neste ano. "Por qual motivo o skate? A partir desse ano passa a ser um esporte olímpico. Nada como a gente, no meu entender, diminuir esse imposto. Até porque essa tarifa, esse imposto de fora, você pode diminuir e não há uma contrapartida. Diferentemente do diesel".

Sobre os instrumentos musicais, Bolsonaro disse que "uma garotada" reclamava pelas redes sociais do alto preço dos objetos. "Também havia uma garotada que falava nas redes sociais que os instrumentos musicais de corda estavam muito caros, os importados. Assim, nós passamos de 18 para 5%".

Em entrevista ao Grupo Prerrogativas nesta quarta-feira (21), o youtuber Felipe Neto criticou a preocupação de Bolsonaro com skate e instrumentos musicais enquanto o país sofre com a pandemia. Ele também lembrou da intenção do governo federal em aumentar os impostos sobre livros.

