Smartphone, TV, geladeira: categorias mais buscadas na Black Friday têm alta de preços de 4,5% no último mês

Infomoney - A dois dias para a Black Friday 2021, os consumidores já estão mais atentos aos preços dos produtos que desejam incluir no carrinho durante o evento deste ano. E com a alta da inflação e possíveis maquiagens de valores, o ideal é consultar um histórico maior de forma a evitar cair na “Black Fraude”.

Levantamento do comparador de preços JáCotei mostra que no último mês os preços dos produtos das dez categorias mais buscadas tiveram aumento de 4,49%, em média.

Segundo a pesquisa, no período de 22 de outubro a 21 de novembro houve aumento nos preços de produtos como TV (4,20%), micro-ondas (9,73%), ar condicionado (4,81%), fogão (8,21%), notebook (2,79%) e pneu (3,65%) – categorias que tinham apresentado queda nos últimos 60 dias.

“Nós sabemos das movimentações de preços, pois permanentemente nossas API’s (sistemas) capturam suas alterações para o JáCotei. Mas este ano até o momento, houve um aumento maior, provavelmente também, em função da inflação. Por isso, agora é ainda mais importante comparar preços antes de comprar”, afirma Antônio Coelho, CEO do comparador de preços JáCotei, em nota.

Das dez categorias analisadas, somente uma obteve queda de preço: forno, com baixa de 1,81%. “Isso não quer dizer que não haverá outras categorias com queda, pois as lojas podem alterar os preços até sexta-feira (26), o dia oficial da Black Friday. Para encontrar o desconto real é só verificar o gráfico de preços antes de concluir a compra para economizar efetivamente”, diz Coelho.

Confira abaixo a variação média de preços de todas as categorias consultadas:

Categoria Variação de preço (22/09 a 21/10/21) Variação de preço (22/10 a 21/10/21) Smartphone 0,04% 6,26% TV -1,15% 4,20% Geladeira 10,83% 1,54% Micro-ondas -5,23% 9,73% Ar Condicionado -6,88% 4,81% Lavadora de Roupas 7,34% 5,55% Fogão -0,90% 8,21% Notebook -1,79% 2,79% Forno 1,88% -1,81% Pneu -1,89% 3,65% Variação média +1,1% +4,49%

Como encontrar o menor preço?

Para evitar cair na “Black Fraude”, especialistas recomendam consultar buscadores e agregadores de descontos, que permitem checar se um desconto é real, usando a base histórica de preços. Eles mostram ainda onde estão as melhores ofertas dentre as diferentes varejistas que participam do evento.

