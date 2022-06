Sob Bolsonaro e Guedes, Brasil é um dos países menos competitivos do mundo

Apoie o 247

247 – O Brasil, com uma economia mal administrada por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, é hoje um dos países menos competitivos do mundo, segundo informa Cibelle Bouças, em reportagem publicada no Valor Econômico. "O Brasil perdeu duas posições no ranking global de competitividade publicado pelo International Institute for Management Development (IMD), da escola de administração de Lausanne (Suíça), feito em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), ocupando a 59ª posição em um ranking de 63 países. Ficaram atrás do Brasil apenas África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela", escreve a jornalista.

"A queda no ranking deve-se à avaliação negativa nos quesitos infraestrutura, mão de obra qualificada e segurança jurídica. Além disso, o Brasil ficou estagnado em quesitos como investimento em inovação e adoção de tecnologias nos setores público e privado, enquanto outros países avançaram nessas áreas", prossegue a repórter. "Em estrutura social, o Brasil ficou em último lugar. O Coeficiente de Gini, que mede a desigualdade, registrou índice de 53,50, ficando o Brasil como segundo país mais desigual do ranking, atrás da África do Sul", acrescenta. "Em educação, o país permanece em último lugar no ranking. A proporção de acesso ao ensino superior é de apenas 23,5% das pessoas entre 25 e 34 anos, bem abaixo da média das economias analisadas (44,2%)", escreve ainda a jornalista.

