Sob Bolsonaro, exportação da indústria de armamentos é a maior em 50 anos

247 - Apesar do baixo crescimento econômico do Brasil no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, a indústria de armamentos e de equipamentos ligados à área de defesa exportou cerca de US$ 1,3 bilhão em 2019, o melhor desempenho dos últimos 50 anos. A estimativa para este ano é que o volume cresça 30%, chegando a US$ 5 bilhões em até três anos.

Para tanto, o governo Bolsonaro prepara um pacote de estímulo às empresas do setor visando atrair empresas internacionais ligadas à indústria de armas,além de estímular às exportações e a formação de consórcios entre empresas nacionais e estrangeiras.

Apesar do aumento das exportações, o Brasil registrou um déficit de US$ 700 milhões neste segmento da balança comercial ao longo do ano passado, quando as importações chegaram a US$ 2 bilhões. A avaliação do governo é que o setor foi negligenciado nos últimos 30 anos e a ideia, segundo reportagem do jornal O Globo, é ampliar a participação do BNDES no financiamento das empresas e no aumento das exportações.

Atualmente os principais compradores da indústria de defesa brasileira são os países do Oriente Médio, África e América Latina.