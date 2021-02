Sob Castello Branco, venda de ativos da Petrobras passou a gerar bônus para diretoria

Agenda do Poder - Em nota para tentar justificar a escandalosa política de bônus da Petrobras, sob Roberto Castello Branco, a empresa cita regras de governança para emprestar ares de transparência ao processo. Afirma que as remunerações variáveis, criadas em 2019, portanto, na gestão da atual diretoria, estariam relacionadas aos resultados. Meritocracia, na veia. Não esclarece, contudo, que os lucros da empresa têm sido turbinados pela venda de ativos. Em outras palavras: a queima de patrimônio da Petrobras produziu bônus para Castello Branco e toda sua diretoria.



O “surpreendente” resultado de 2019 da Petrobras, apresentado pela empresa como produto de eficiência da gestão, não decorreu da atividade operacional. Na nota, a Petrobras afirma que o pré-requisito para pagamento do bônus 2019 era alcançar, no mínimo, R$ 10 bilhões de lucro líquido. E continua, em tom ufanista: “Em 2019, a Petrobras obteve lucro recorde de R$ 40 bilhões, o maior de sua história.



O que Roberto Castello Branco não disse é que este lucro “fenomenal” foi obtido com a venda de ativos em geral num total de R$ 24 bilhões e mais R$ 14 bilhões com a venda do controle da BR Distribuidora. Ou seja, não tem nada de eficiência de gestão o lucro apresentado pela atual diretoria. Estão apenas torrando ativos da empresa, travestindo a queima de patrimônio do povo brasileiro em resultados espetaculares e lucrando muito com isto, através dos bônus variáveis.



Mais detalhes podem ser obtidos no site da Associação dos Engenheiros da Petrobras, em artigo do economista aposentado da empresa, Cláudio Costa de Oliveira.

https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/4463-venda-de-ativos-da-petrobras-gera-bonus-para-seus-diretores

