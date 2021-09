"Sou extremamente apaixonado e grato pelo governo Lula", diz Gil do Vigor

"Eu vim de escola pública e hoje estou no PhD. Isso nunca seria possível se lá atrás alguém não tivesse entendido a importância de trazer o pobre para onde ele deveria estar", disse Gil em debate com Thelma Assis, campeã do BBB20, e Lula edit

247 - O economista Gilberto, conhecido como Gil do Vigor após sua marcante passagem pelo BBB 21, reality show da TV Globo, participou nesta quarta-feira (1) de um debate ao lado da campeã do BBB20, Thelma Assis, e do ex-presidente Lula e falou de sua gratidão pelos governos petistas.

Gil elogiou a postura de Lula de, quando governante, garantir aos pobres subsídios para uma melhor condição de vida, não deixando de lado a expansão do acesso à educação.

"Como o presidente falou, se a gente começar focando no pobre, no que precisa, isso vai gerar um efeito em cadeia e vai repercutir no geral. É básico, é o simples, e as pessoas sabem disso, mas parece que algumas pessoas tampam a visão para o que é óbvio", disse Gil, que seguiu: "eu sou um exemplo disso. Eu vim de escola pública e hoje estou no PhD. Então, assim, isso nunca seria possível se lá atrás alguém não tivesse entendido a importância de trazer o pobre para onde ele deveria estar, porque tem muita fuga de conhecimento. Então eu sou extremamente apaixonado e grato pelo governo do presidente Lula, que pensou em quem precisava".

Na sequência, Lula respondeu: "fico emocionado de ver pessoas como você [Thelma], como o Gil chegarem onde vocês chegaram. O papel do Estado é apenas abrir a porta e dar às pessoas a oportunidade de disputar qualquer coisa nesse país".

