“Sou um animal da iniciativa privada”, diz Salim Mattar após abandonar Guedes

Revista Fórum - Em extensa entrevista dividida em três blocos na GloboNews na manhã desta quarta-feira (12), o demissionário secretário de privatização, Salim Mattar, confirmou que está deixando o governo Jair Bolsonaro por causa da lentidão no processo de venda das empresas estatais.

“Eu sou um animal da iniciativa privada. Não me adaptarei à lentidão, à burocracia. Eu prefiro sair do governo do que me adaptar à essa lentidão do Estado”, disse o bilionário, que elencou ainda como motivo um projeto de “alavancar” institutos que propaguem ideias liberais no Brasil.

Mattar diz ainda que não pretende voltar a gerenciar suas empresas – que tem como carro chefe a rede de locadoras de carros Localiza – devido a boa sucessão ocorrida e afirmou que Bolsonaro teve um gesto de grandeza ao aderir ao movimento privatista, citando como exemplo contrário a persistência do ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, de manter as ideias nacionalistas de manutenção das estatais.

