SP: restaurantes diminuem arroz e aumentam preço de marmitas

Comércios de bairro no interior de São Paulo estão reduzindo a quantidade de arroz nas marmitas e/ou aumentando os preços das "quentinhas" para lidar com o aumento nos preços da cesta básica

A matéria destaca a situação de Déborah Barroso, responsável pela cozinha da Marmitaria do Adelson, em Campinas. Ela conta que clientes que pedem diariamente as marmitas notaram a redução no arroz. Essa foi a saída encontrada para continuar vendendo o prato de tamanho "mini" por R$ 15. "Antes eram duas conchas de arroz. Agora, uma e meia", afirmou.

"Até o queijo subiu de preço. Antes, o quilo custava entre R$ 17 e R$ 19. Na semana passada, pagamos R$ 32", disse. "Essa situação está muito complicada. Não queríamos modificar a quantidade de comida que servimos, mas era isso ou fechávamos", completa.