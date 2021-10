Stédile defende escracho a Paulo Guedes: usa o cargo para ganhar dinheiro

Paulo Guedes foi alvo de ação de militantes do MST em Brasília por manter R$ 51 milhões num esconderijo fiscal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O escracho feito por militantes do MST ao ministro da Economia, Paulo Guedes, foi defendido por João Pedro Stédile, principal liderança do movimento. A revolta se deve ao fato de Guedes, que chefia a Receita Federal e comanda a política econômica, manter R$ 51 milhões nas Ilhas Virgens Britânicas, local usado para lavar dinheiro sujo e sonegar impostos. Os investimentos de Guedes também se valorizaram com a desvalorização da moeda brasileira, desde que ele chegou ao poder. Confira a posição de Stédile:

Saudações à juventude pelo escracho do Paulo Guedes, na tarde de hoje no Ministério da Economia. É preciso denunciar esse governo insano, refúgio de oportunistas medíocres de todo os tipos, que usam seus cargos para ganhar dinheiro e poder. https://t.co/dXfow7ypUB — João Pedro Stedile (@stedile_mst) October 7, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE