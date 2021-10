Stédile defende fim dos paraísos fiscais após revelações dos Pandora Papers

"Políticos e capitalistas usam os paraísos fiscais para fugir de impostos e de investimentos produtivos", criticou o líder do MST edit

247 - O líder do MST João Pedro Stédile defendeu, diante das revelações dos Pandora Papers, que mostram que as elites financeiras enviaram fortunas para paraísos fiscais, uma maior regulação sobre o capital financeiro.

A investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revelou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mantêm offshores nas Ilhas Virgens Britânicas. Além de não pagarem impostos, a alta do dólar os beneficia.

"Políticos e capitalistas usam os paraísos fiscais para fugir de impostos e de investimentos produtivos", criticou o líder do MST. "Sem controle do capital financeiro, fim dos paraísos fiscais e a tributação às fortunas, não há como enfrentar a desigualdade social".

