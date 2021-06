STF retoma na sexta julgamento sobre autonomia do Banco Central

Os ministros do Supremo discutem se o Congresso poderia ter aprovado a independência da instituição financeira. Nesta quarta, Arthur Lira (PP), da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco (DEM), do Senado, reuniram-se com o presidente da Corte, Luiz Fux, para discutir o tema edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma na próxima sexta-feira, 25, o julgamento sobre a autonomia do Banco Central. Os ministros do Supremo discutem se o Congresso Nacional poderia ter aprovado a independência da instituição financeira.

Nesta quarta-feira, 23, os presidentes do Legislativo, Arthur Lira (PP), da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco (DEM), do Senado, reuniram-se com o presidente da Corte, Luiz Fux, para discutir o tema.

Até o momento, apenas o relator do caso no STF, Ricardo Lewandowski, votou. Segundo ele, a lei é inconstitucional e precisa ser invalidada pelo tribunal. O julgamento, iniciado no último dia 18, foi interrompido por pedido de vista do ministro Luís Roberto Barroso.

