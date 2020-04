STF vê crimes de falsidade ideológica e advocacia administrativa por Bolsonaro em fala de Moro

Ministros do STF veem indícios de crimes cometidos por Jair Bolsonaro no episódio que resultou na demissão de Sérgio Moro. Ao mesmo tempo, a OAB irá verificar a ocorrência de crime de responsabilidade, o que pode basear um pedido de impeachment edit

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que as revelações feitas por Sérgio Moro ao deixar o comando do Ministério da Justiça apontam que Jair Bolsonaro pode ter incorridos nos crimes de falsidade ideológica e advocacia administrativa. A informação foi publicada pela jornalista Mônica Bergamo.

O crime de advocacia administrativa teria sido cometido quando Bolsonaro que queria ter acesso a relatórios sigilosos das investigações em curso pela Polícia Federal. Segundo o artigo 321 do Código Penal, a punição prevista este tipo de crime é de até três meses de reclusão.

Já o crime de falsidade ideológica teria sido cometido por Bolsonaro ao dizer que o ex-diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo teria sido demitido “a pedido” do mesmo. Segundo Moro, isso não é verdade.

Ainda segundo a jornalista, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pedirá “um relatório à sua comissão de estudos constitucionais, formada por juristas como Sepúlveda Pertence, para saber se Bolsonaro cometeu algum crime de responsabilidade, o que poderia sustentar um pedido de impeachment”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.