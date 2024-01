STJ manda reabrir inquérito sobre espionagem da Paper Excellence contra J&F

Apoie o 247

247 - A ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou a transferência para a Justiça Federal de Brasília da investigação sobre o hackeamento de comunicações entre executivos e advogados da Eldorado Celulose e da J&F Investimentos. O hackeamento teria ocorrido em meio à disputa com a indonésia Paper Excellence, suspeita de estar por trás do ato clandestino.

A decisão da ministra foi influenciada por um precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) em abril de 2023. Naquela ocasião, o ministro Alexandre de Moraes assegurou a manutenção do sigilo das comunicações entre advogados e gestores da Americanas, limitando o acesso da Justiça de São Paulo aos e-mails e documentos relacionados ao caso.

De acordo com Daniela Teixeira, é crucial investigar se ocorreu um crime de divulgação de segredo no caso da Eldorado, uma competência atribuída à Justiça Federal, e não estadual.

A polícia civil de Diadema, na Grande São Paulo, identificou que, entre 2019 e 2020, servidores do grupo J&F foram invadidos, resultando no acesso não autorizado a mais de 70 mil e-mails entre diretores das empresas e seus advogados. Apesar das evidências e da confissão dos hackers, o Ministério Público de São Paulo decidiu pelo arquivamento do inquérito, deixando diversas diligências pendentes.

Ela afirmou na decisão que o "Juízo da 3º Vara Criminal de Diadema/SP era incompetente para proferir a decisão de homologação do arquivamento, razão pela qual essa decisão é nula".

A ministra Teixeira ressaltou a necessidade de uma investigação mais aprofundada pela Polícia Federal (PF), considerando a competência desta para casos do gênero. Os autos do caso foram enviados à Justiça Federal do Distrito Federal, que deve encaminhar todo o material à PF para as próximas etapas da investigação.

