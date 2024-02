Superávit da balança comercial brasileira em janeiro é o maior da série histórica para o mês

Apoie o 247

247 - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) anunciou nesta quarta-feira (7) que o Brasil alcançou um superávit recorde na balança comercial em janeiro, com um saldo positivo de US$ 6,527 bilhões. Esse valor representa não apenas o maior resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1989, mas também um impressionante aumento de 185,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A conquista desse marco histórico foi impulsionada por uma série de fatores favoráveis. A queda nas importações de combustíveis e compostos químicos, aliada a uma safra recorde de soja e café, contribuíram significativamente para o resultado positivo. Em contrapartida, as exportações tiveram um aumento notável, enquanto as importações se mantiveram estáveis ao longo do mês.

No setor agropecuário, o destaque ficou por conta da safra recorde de grãos, que registrou um aumento de 42,3% no volume exportado, apesar da queda de 13,9% no preço médio. Os principais produtos que impulsionaram as exportações foram soja, algodão bruto e café não torrado. O aumento nas exportações desses produtos foi acompanhado por um crescimento significativo na indústria extrativa, com destaque para o minério de ferro, cujas exportações aumentaram em impressionantes 56,9%.

Por outro lado, as importações apresentaram uma redução em diversos setores, como agropecuária, indústria extrativa e indústria de transformação. Entre os produtos que registraram os maiores recuos nas importações estão cevada não moída, milho não moído e cacau bruto ou torrado.

Apesar da desvalorização das commodities, o governo mantém uma projeção otimista para o ano de 2024, estimando um superávit de US$ 94,4 bilhões. Essa projeção, embora ligeiramente inferior às expectativas do mercado financeiro, reflete a confiança na recuperação da economia e na continuidade do desempenho positivo do comércio exterior brasileiro.

[Com informações da Agência Brasil]

