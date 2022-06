Supermercados cobram ação de Guedes contra inflação: "segurar preços é descabido"

"Nada disso faz sentido", afirmou um diretor de empresa varejista com trânsito na Associação Brasileira de Supermercados e na Associação Brasileira da Indústria de Alimentos edit

247 - Lideranças que trabalham no setor de supermercados demonstraram nesta semana insatisfação com o pedido feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para os estabelecimentos evitarem aumentos de preços. "Isso de segurar preços é descabido", afirmou um diretor de empresa varejista com bom trânsito na Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e na Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). A entrevista foi publicada nesta sexta-feira (10) pelo jornal Valor Econômico.

"Nada disso faz sentido, e a reação à fala não foi boa. Minutos depois, começou a pipocar informação de que poderia ter congelamento nos supermercados. Mas nunca se falou nisso e tivemos que sair explicando" afirmou o dirigente.

Internautas foram nessa quinta ao Twitter destacar o pedido feito pelo ministro e apontaram incompetência do governo.

De acordo com acordo com números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do País, caiu para 0,47% em maio, porém, em 12 meses, o IPCA acumulou alta de 11,73%. Os produtos da cesta básica aumentaram 67,01% em um ano.

