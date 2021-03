Suspensão da produção de montadoras no Brasil liga alerta no mercado

Mercedes-Benz suspenderá suas atividades em São Bernardo do Campo (SP) e em Juiz de Fora (MG) a partir da sexta-feira (26), com previsão de retorno no dia 5 de abril. Antes, Volkswagen, Volvo e Scania já haviam anunciado a paralisação por tempo semelhante edit

Sputnik Brasil - Após a Volkswagen, a Mercedes-Benz anunciou, nesta terça-feira (23), a suspensão da produção de veículos no país devido ao avanço da COVID-19. A Sputnik Brasil ouviu um especialista no setor para entender o cenário.

Nem mesmo grandes empresas estão imunes à disseminação da COVID-19 no Brasil. Com a crescente alta no número de casos e mortes pela doença no país, diversas montadoras decidiram interromper a produção de automóveis.

A Mercedes-Benz suspenderá suas atividades em São Bernardo do Campo (SP) e em Juiz de Fora (MG) a partir da sexta-feira (26), com previsão de retorno no dia 5 de abril. Antes, Volkswagen, Volvo e Scania já haviam anunciado a paralisação por tempo semelhante.

"O nosso intuito, alinhado com o Sindicato dos Metalúrgicos, é contribuir com a redução de circulação de pessoas neste momento crítico no país, administrar a dificuldade de abastecimento de peças e componentes na cadeia de suprimentos, além de atender a antecipação de feriados por parte das autoridades municipais", informou a Mercedes em nota.

A montadora afirmou ainda que concederá férias coletivas para grupos alternados de funcionários de acordo com o planejamento das fábricas caso as medidas restritivas sejam prorrogadas após o período previsto.

O engenheiro Antonio Jorge Martins, coordenador dos Cursos de Média e Longa Duração da Área Automotiva na Fundação Getulio Vargas (FGV), explicou que as montadoras precisam se organizar para minimizar os novos efeitos que a crise possa trazer para a linha de produção.

"Na verdade, estamos atravessando uma fase muito crítica quanto decorrente da COVID-19 em nosso país", iniciou o professor em entrevista à Sputnik Brasil. "De uma forma geral, os produtos de todas essas indústrias, seja de veículos ou caminhões, estão sendo afetados pela maior crise que se avizinha", afirmou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.