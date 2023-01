'Sustentabilidade é prioridade para assegurar a competitividade do produto brasileiro no mundo', diz Alckmin

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), que nesta quarta-feira (4) tomou posse como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, afirmou que uma das suas diretrizes à frente da pasta será construir uma política industrial contemporânea, passando pela digitalização, sustentabilidade, inovação e aumento da produtividade.

Ele destacou ao longo do discurso a necessidade de adequar o funcionamento da indústria à preservação ambiental.

"A agenda da sustentabilidade é fundamental para a indústria do Brasil. O novo Mdic [Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços] contará com uma secretaria de economia verde, descarbonização e bioindústria, e trabalharemos em parceria com a nossa querida ministra Marina Silva [Meio Ambiente]. Essa é uma agenda prioritária, inclusive para assegurar a competitividade do produto nacional no comércio mundial. A política industrial brasileira precisa estar em sintonia com as necessidades da sociedade mundial. A sustentabilidade é ponto de partida de toda a política industrial. A sociobiodiversidade será o ponto de partida da nova política industrial", afirmou o vice-presidente.

Em seu discurso, Alckmin também ressaltou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalhará para reduzir o chamado “custo Brasil”, além de destacar a necessidade de uma reforma tributária para melhorar o ambiente de negócios. "O fortalecimento da indústria passa invariavelmente pela redução do custo Brasil e pela melhoria do ambiente de negócios do país. Reforma tributária nesse contexto é fundamental”, afirmou.

