Tarcísio diz que São Paulo apoia aprovação de reforma tributária do governo Lula pelo Congresso

Reuters - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira que o Estado apoia a aprovação pelo Congresso Nacional de uma reforma tributária, medida que é apontada como uma das prioridades da equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Tarcísio, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e derrotou o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na disputa pelo governo de São Paulo na eleição do ano passado, disse que, mesmo que haja perdas inicialmente para São Paulo com as mudanças, no longo prazo o Estado será beneficiado por ser a maior economia do país.

