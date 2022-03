Tarcísio de Freitas: governo espera privatizar porto de Santos e outros dois neste ano

Apoie o 247

247 - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o governo Jair Bolsonaro projetos para a privatização dos portos de Santos (o maior do Brasil e da América Latina), de São Sebastião (SP) e de Itajaí (SC).

"A gente prevê fazer neste ano ainda a privatização do porto de Itajaí, de São Sebastião e do porto de Santos, que é um processo que está em andamento. Era necessário aprender com esse case do porto de Espírito Santo, que foi experiencia super bem sucedida, para que a gente possa transplantar a experiência para os próximos leilões", disse Freitas à CNN Brasil.

"Esse é o leilão que abre início da série. Por meio dele, a gente procurou entender a natureza e a dimensão dos desafios regulatórios para que, na sequência, possamos fazer as outras privatizações portuárias", acrescentou.

