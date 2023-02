Taxa de juros elevada afeta empresas e famílias, diz ministra da Gestão

Apoie o 247

(Reuters) - A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse nesta quinta-feira que o patamar elevado da taxa de juros do Brasil afeta os custos de financiamento para empresas e famílias, em declaração feita após repetidas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à condução da política monetária pelo Banco Central.

Em entrevista ao UOL, Dweck disse em resposta a uma pergunta sobre os recentes ataques de Lula ao patamar da taxa Selic, atualmente em 13,75%, que o presidente está "muito preocupado" com a retomada do crescimento do país.

"Os juros básicos altos acabam afetando também os juros na ponta, tanto para as empresas, mas até para as famílias", disse a ministra. "Isso acaba impedindo que eles possam então pegar os empréstimos para fazer os investimentos necessários para a economia continuar crescendo."

Em relação ao cenário fiscal, Dweck disse que a ideia do governo não é gastar muito para estimular o crescimento econômico, mas sim gastar corretamente, comentário que veio em meio a preocupações persistentes do mercado financeiro com a responsabilidade fiscal do governo na conduta das contas públicas.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que anunciará em março a proposta de um novo arcabouço fiscal para o país.

